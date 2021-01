Eksi 15 derecede kendisini kara gömdürdü

-Tayfun Demirtaş açıklama

( BİLECİK )- Tayfun Demirtaş; "Her şey kafada bitiyor, burasını yaz olarak düşünüyorum" BİLECİK



- Bilecik'te yaşayan Tayfun Demirtaş isimli vatandaş kendisini kara gömdürerek eksi 15 derece soğukta ilginç bir şova imza attı Hobi bahçesinde buz gibi havada çıplak vaziyette kar üstüne yatan Tayfun Demirtaş, arkadaşlarından da destek alarak üzerini karla kaplattı. Yaklaşık 5 dakika bu vaziyette kar altında kalan Demirtaş, vücudunun hiç bir şekilde bu durumdan etkilenmediğini söyledi.



Demirtaş, yaptığı araştırmaları neticesinde Türkiye’de daha önce böyle bir denemenin yapılmadığını öne sürdü. "Her şey kafada bitiyor, burasını yaz olarak düşünüyorum" Çılgınlıkta sınır tanımadığını belirten Tayfun Demirtaş ”Daha önceden de birçok ilginç ve gizem dolu çekimlerim olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kar yağışının ardından böyle bir çekim yapmaya karar verdim. Arkadaşlarımdan destek alarak eksi 15 derecede buz gibi havada soyunarak çıplak bir şekilde karların altına yattım. O şekilde 5 dakika kar altında kaldım ve vücudum bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmedi. Her şey kafada bitiyor. Ben şu anda burasını yaz olarak düşünüyorum. Akşam üstü hava kararmaya yakın olunca bu denememi 5 dakika ile sınırlı tuttum. Daha uzun süreli de bu şekilde kar altında kalabilirim. Araştırmasının yaptım ve böyle bir denemenin Türkiye’de ilk defa olduğunu gördüm. Cesareti olan varsa her türlü düelloya bekliyorum” dedi.

