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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eksi 10 derecede karla mücadele çalışması...Toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Eksi 10 derecede karla mücadele çalışması...Toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Ahlat Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi

Kar Temizleme Karla Mücadele Kar Yığınları Zabıta Kar Yağışı 

-Şehir merkezindeki kar yığınlarının kamyonlarla taşınması
-Kar taşıma işlemlerinden detay görüntüler
-Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından gece eksi 10 derecede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına çıkartıyor. Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları gece geç saatlere kadar sürüyor. Öncelikli olarak ana arterlerden başlayarak vatandaşların müşterek kullanabileceği ve erişebileceği alanları temizleyen belediye ekipleri, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Gecenin geç saatlerine kadar karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, emeği geçenlere teşekkür etti. Kar temizleme çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, “Eksi 10 derecede çalışma sergiliyoruz. Aslında son 2 gündür bütün mahalle ve çarşı merkezlerimizde çalışma yürütüyorduk. Ancak şu an yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Şükrediyoruz Allah’a. Aslında dualarımızla karı bekliyorduk. Sebep ise şu, büyük bir kuraklığın eşiğindeyken Cenab-ı Hak yeniden böyle bir imkan verdi. Bundan dolayı her ne kadar belediyelere ciddi anlamda bir yük getirse de bu işin rahmet tarafını düşünmek lazım. Ama görüyorsunuz çok hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Gerek zabıtamız gerek temizlik ekibimiz, iş makinelerimizle çarşı merkezinde bulunan karı kamyonlarla dışarıya taşıyoruz. Otomatikman bu bizlere çok ciddi bir külfet getiriyor. Fakat vatandaşımızın sıhhati, sağlığı ve esnafımızın buradaki rahat çalışma ortamını sağlamak bizim görevimiz, bizde bunu büyük bir zevkle yapıyoruz, mutlulukla yapıyoruz. İnşallah biz bu konuda Türkiye’de birçok yere model olacak çalışmayı sergiliyoruz. Bu bir örnektir. Yoğun kar yağışı olan yerler aslında karın dışarı taşınma hacmini de bu vesileyle ortaya koymuş olacaklar. Ben burada çalışan bütün ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

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