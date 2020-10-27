Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Ekrem İmamoğlu, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

- Ekrem İmamoğlu, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Ekrem İmamoğlu açıklama

( İSTANBUL )- Ekrem İmamoğlu: ”Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum”-"Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı 10 gün boyunca ücretsiz" İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Açılış Töreni 


- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının 10 gün ücretsiz olacağını duyurarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İmamoğlu,” Bugün hastanedeki dördüncü günüm. Her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden videolu görüntüsünü paylaşarak, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 10 gün ücretsiz olacağını duyurarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yorgun olduğu görünen İmamoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
“Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum” Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının 10 gün ücretsiz olacağını açıklayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,” Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya korumaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki dördüncü günüm. Her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Bütün hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Kentimiz için çok önemli bir proje olan Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı’nı tamamen bitirdik. 3 aydır yaptığımız deneme sürüşleri problemsiz geçti. Hastanede olmama sebebiyle açılış törenimizi erteledik. Metromuzun hizmete girmesini elbette ertelemiyoruz. Arkadaşlarım daha önce 2 günlük ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm bu hattın 10 gün boyunca ücretsiz olmasına karar verdim. (ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement