Ekrem İmamoğlu korona virüse yakalandı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun korona virüse testinin pozitif çıktığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korona virüse yakalandığını açıkladı. Ongun açıklamasında, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” İfadelerini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım