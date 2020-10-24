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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ekrem İmamoğlu korona virüse yakalandı

Ekrem İmamoğlu korona virüse yakalandı

Sosyal medya açıklaması

Sosyal Medya Tedavi Süreci Akalan 

-Arşiv görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu’nun korona virüse testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korona virüse yakalandığını açıkladı.
Ongun açıklamasında, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” İfadelerini kullandı.
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