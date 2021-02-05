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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
'Ekmekle çirkin oyun'un oynandığı fırının faaliyeti durduruldu

'Ekmekle çirkin oyun'un oynandığı fırının faaliyeti durduruldu

Fırının görüntüsü

Sosyal Medya Para Cezası Ekmek Fırını Suç Duyurusu Harekete Geç 

-Fırındaki ekmekler
-Fırın yetkililerinin içeride görüntüsü
-Mühürlenen hamur teknesinin görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir gencin dondurmayla pişirdiği ekmeğin içindeki çubuğu çıkarıp yalayarak ekmek üretme görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen ekipler, hamur teknesini mühürlerken, fırının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir gencin dondurmayla pişirdiği ekmeğin içindeki çubuğu çıkarıp yalayarak ekmek üretme görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen ekipler, hamur teknesini mühürlerken, fırının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından harekete geçen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte, Tarsus ilçesindeki Kırklarsırtı Mahallesinde bulunan ekmek fırınına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içerisine dondurma, çikolata, kek gibi eklediği anların görüntüleri paylaşılan fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı. Hamur teknesi mühürlenirken, fırının faaliyeti de geçici olarak durduruldu. Şahıs hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. 'TikTok' uygulaması üzerinden paylaşılan videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görüntüler yer almıştı.
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