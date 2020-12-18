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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti

Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti

-aracın alev alev yanması

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri Sizce Ekmek Teknesi 

--itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
--aracı yanan şahsı valinin araması
--aracı yanan şahısla röportaj

( SİVAS )- Sivas’ta kamyonetin kasasında bulunan atık kartonlar alev alev yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, karton toplayıcısı Öztürk'ü telefonla arayarak teselli etti. SİVAS

- Sivas’ta kamyonetin kasasında bulunan atık kartonlar alev alev yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, karton toplayıcısı Öztürk'ü telefonla arayarak teselli etti. Edinilen bilgilere göre yangın 21.20 sıralarında kent merkezi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan Vali konutunun önünde meydana geldi. Karton toplayıcısı Atilla Öztürk’e ait 58 ACF 226 plakalı kamyonetin üzerindeki kartonlar seyir halindeyken yanmaya başladı.
Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ekmek teknesi yanan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi. Sivas Valisi Salih Ayhan’da ekmek teknesi yanan Öztürk’ü cep telefonuyla arayarak teselli etti. Yangında kamyonet de hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Öztürk'e ilk destek Vali'den geldi Ekmek teknesi yanan Atilla Öztürk, Vali Salih Ayhan'ın kendisine yardımcı olacağını söylediğini belirterek, "Yolda giderken duman gördüm. Vali konutunun önüne geldiğimde dumanlar arttı. Durdum, baktığımda alevler yükselmeye başladı.
Vali bey, telefonla aradı. Her konuda yardımcı olacağını söyledi.

Canınıza bir şey olmadıysa geri sıkıntı değil, hallederiz dedi.
Rabbim razı olsun valimizden" dedi.
(VK-GF-
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