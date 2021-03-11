Ekmeğini çamurdan çıkartıyor

-Çamur yoğurulurken detaylar

-Tandır yapılırken detaylar

-Hatice Bahtiyar röportaj

-Tandır yapılırken detaylar

-Tandırlar detay

-Genel detaylar



( HATAY -ÖZEL)- Gastronomi kenti Hatay’ın tandır ekmeklerinin biberlilerinin ve gözlemenin yapıldığı, tandırlar, özel toprak ve saman ile özenle yoğurulup hazırlanıyor- 22 yıldır tandır yaparak geçimini sağlayan Hatice Bahtiyar, toprağı elleri ile hamur gibi yoğurduğunu ve yapımının zor ve zahmetli olduğunu anlattı HATAY



- Gastronomi kenti Hatay’ın tandır ekmekleri ve biberlilerinin ve gözlemenin yapıldığı, tandırlar, özel toprak ve saman ile özenle yoğurulup hazırlanıyor. Zor ve zahmetli yapımı olan tandırın yapımı yaklaşık 15 gün sürüyor. Hatay’ın lezzetli sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitlerinin yapıldığı tandır büyük emekler ve uzun uğraşlar sonucunda tamamlanıyor. Özel toprağı, el emeği ve günler alan yapımı ile kadınların geçim kaynağı oluyor. Hatay’ın Kumlu ilçesinde 22 yıldan beri tandır yapıp, satarak geçimini sağlayan Hatice Bahtiyar toprağı elleri ile hamur gibi yoğurduğunu ve yapımının zor ve zahmetli olduğunu belirterek “22 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlk olarak para ile toprak getirtiyoruz. Daha sonra o toprağı ıslıyoruz ve birkaç gün kalıyor. Sonrasında ise hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz, yeniden dinlendikten sonra tandırların temellerini atmaya başlarız. Attıktan sonra iki parmak yüksekliğinde az az yükseltmeye başlarız. Kışın hava soğuk olduğu için 15 günde, yazın da bir hafta da bitiyor. Bizim buralarda çütlük denilen samana benzer bir şey var onu katarız. Birbirine karşına kadar iyice yoğururuz. Toprağı biz özel olarak getirttiriyoruz. Çünkü her topraktan olmaz” dedi.

Bahtiyar genel çevre köylere ve illere sattıklarını belirterek “her gün iki, üç parmak çamur koyarak yükseltiriz. Yaklaşık on gün içerisinde tamamen bitiririz. Genel olarak öncelikle çevre köylerden ve çevre İllerden gelip alıyorlar. Şanlıurfa, Adana, Osmaniye gibi İllerde tandır kullananlar alıyorlar. Bazen ayda bir tane satılıyor, bazen de daha fazla satılıyor. Müşterisi belli olmaz” dedi.

İçerisine saman koydukları için kesinlikle dağılmadığını, fiyatının ise 100-150 lira arasında değiştiğini söyledi.







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