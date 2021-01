Ekiplerin gündüz yaptığı kaldırım gece sökülüyor

-Muhtar röp.



( DENİZLİ )- Yıllardır süren kavşak sorununa muhtar isyan etti DENİZLİ



- Denizli’de yıllardır vatandaşların yoldan kaldırım taşlarını sökerek yaptığı kavşak, ekipler tarafından tekrar düzeltiliyor. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki kavşağa gitmek zorunda olduklarını belirten muhtar Gökçe, “Buldan-Salihli kavşağında tehlike yaşıyoruz. Ambulans hizmetlerinde zaman kaybı yaşıyoruz” dedi.

Denizli’nin Buldan ilçesi Gölbaşı mahallesinde yıllardır yaşanan kavşak sorununa halen çözüme ulaşılamadı. Karadere mevkiinde evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, yıllardır kaldırım taşlarını sökerek kendi imkanları ile oluşturduğu kavşak, her defasında Karayollarına bağlı ekipler tarafından tekrar düzeltildi. Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gökçe ise duruma isyan etti. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ve şehirlerarası yol üzerinde bulunan kavşağı kullanmak zorunda kaldıklarını ifade eden muhtar Gökçe, Buldan-Salihli kavşağından onlarca yüklü TIR’ın yanı sıra süratli araçların geçtiğini ve daha fazla tehlike yaşadıklarını ifade etti.

Karayolları kapatıyor, vatandaş geri açıyorYaklaşık 5 kilometre aşağıda bulunan kavşağı kullanmak zorunda kaldıklarını ve sağlık hizmetlerinde zaman kaybına neden olduğunu dile getiren muhtar Gökçe, “Burada bulunan kavşağı Karayolları bordürlerle kapatıyor. Ancak bölgede oturan vatandaşlar evlerine ve bağlarına gidebilmek için yaklaşık 5 kilometre aşağıda bulunan Buldan - Salihli ana yolunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Orada bulunan kavşak çok tehlikeli. Sürekli kamyonlar, tırlar ve otobüsler geçiyor. Trafiğin yoğun olduğu yolda her an için tehlike yaşıyoruz. Bu bölgede yüzde beş tehlike yaşıyorsak, Buldan-Salihli kavşağında yüzde yüz yirmi beş tehlike yaşıyoruz. Ambulans hizmetlerinde zaman kaybı yaşıyoruz. Vatandaşımız daha fazla akaryakıt harcıyor. Yetkilere durumu anlattık. Ama sesimizi duyan olmadı. Hiçbir yetkili gelip de vatandaşın şikâyetinin ne olduğunu bile sormadı. Şimdi Karayolları kavşağı kapatıyor ancak vatandaş üç gün sonra burayı yeniden kullanımına açıyor. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesini rica ediyorum” dedi.





