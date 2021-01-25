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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ekiplerin buz mesaisi

Ekiplerin buz mesaisi

- İtfaiye ekipleri çalışmasından detay

Buz Sarkıtları 

-- Vatandaş röp

( SİVAS ) -- Sivas’ta apartmanların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi SİVAS

- Sivas’ta apartmanların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi. Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları sonrası ekipler kolları sıvadı. Kent merkezi Hikmet Işık Caddesinde apartmanların çatılarının saçaklarından sarkan buz sarkıtları Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar için büyük tehlike arz eden sarktılar temizlenirken otomobiller ise zarar görmesin diye bulunduğu yerden kaldırıldı. Esnaf ise yapılan çalışmadan memnun olduğunu dile getirdi. (MK-GF-Y)
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