Ekiplerden kar nöbeti

-EKİPLERİN KAR NÖBETİ

-CADDEDEN GÖRÜNTÜ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler kar yağışı öncesinde kent merkezinde kar nöbeti tutmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kar yağışının akşam saatlerinde Zonguldak'ta etkisini göstermesi bekleniyor. Zonguldak Belediyesine bağlı greyder ve tuzlama aracı kar yağışı öncesinde Gazipaşa Caddesi'nde kar nöbetine başladı.

Ocak ayında aniden bastıran ve kentte etkili olan kar yağışında yaşanana olumsuzlukların önüne geçmek için Zonguldak belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde herhangi bir yağışta acil müdahale edecek.



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