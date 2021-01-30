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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ekipler yolları açmak için seferber oldu

Ekipler yolları açmak için seferber oldu

Veterinerin ineğe ulaşması için açılan yol

Köy Yolları Doğum Sancısı Kar Yağışı 

-İş makinesinin önden yolu açıp ambulansın arkasından gitmesi
-Yol açma çalışmalarından görüntüler

( ADIYAMAN )- İl Özel İdare ekipleri hastaya ulaşmak isteyen ambulans ve ineğin doğumuna giden veterinere yol açtı ADIYAMAN

- Kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarının olduğu Adıyaman’da İl Özel İdare ekipleri hastaya ulaşmaya çalışan ambulanstan, ineğin doğumuna giden veteriner için yol açtı. Adıyaman’da iki gün etkili olan kar yağışı kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Önceki gün etkili başlayan kar yağışı Adıyaman’da köy yollarında ulaşımı aksattı. İl Özel İdare ekipleri karla kaplı yolları açmak için çalışmayı sürdürüyor. Ekipler Bozatlı köyünde fenalaşan bir hastaya yol kapalı olduğu için ulaşamayan ambulansın hastaya ulaşması için seferber oldu. İş makinesi önden yolu açtı, ardından ambulans köye ulaşarak hastaya müdahale etti. Diğer taraftan Ağaçkonak köyünde doğum sancısı çeken ineğe doğum yaptırmak için yolu çıkan veteriner hekim için yine ekipler iş başındaydı. Ekipler yolu açarak, veterinerin köye ulaşmasını sağladı. Ekiplerin hummalı çalışması ile kapalı köy yolu sayısı 81’e düşürüldü. Adıyaman merkezde 14, Besni’de 4, Çelikhan’da 20, Gerger’de 11, Gölbaşı’nda 10, Kahta’da 3, Sincik’te 14, Tut’ta 5 olmak üzere 81 köy yolu ve bunlara bağlı 119 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Bu yollarında açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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