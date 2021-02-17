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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ekipler tarafından toplanan kamyon kamyon kar Alibeyköy Barajı çevresine dökülüyor

Ekipler tarafından toplanan kamyon kamyon kar Alibeyköy Barajı çevresine dökülüyor

Ekiplerin çalışması detay

Kar Küreme Aracı Gesi İş Makinası Beyköy 

-Karların doldurulması detay
-Karların dökülmesi detay

( İSTANBUL ) -- Çalışmayla barajın su seviyesinin artması bekleniyor İSTANBUL

- Sultangazi Belediyesi ekipleri cadde ve sokak aralarından topladıkları karları Alibeyköy Barajı bölgesine döküyor. Günde yaklaşık 150 kamyon karın taşındığı barajda su seviyesinin ilerleyen günlerde daha da artması hedefleniyor. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler örnek bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışma kapsamında ekipler sokak ve caddelerden topladıkları karları kamyonlara yükleyerek Alibeyköy barajı bölgesine taşıyor. Günde yaklaşık 150 kamyon karın taşındığı barajda su seviyesinin ilerleyen günlerde daha da artması hedefleniyor. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Müdür Vekili Murat Özgür, “Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce 15 mahallemizde bin 600 sokağımızda kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız 24 esasına göre devam etmektedir. Sokaklarımızda vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşadığı kar birikintilerini toplayarak araçlarımıza yükleyip Alibeyköy baraj havzasına döküyoruz. Alibeyköy Barajı’na bir nebze olsun katkı sağlayarak yaz aylarında İstanbul'un su sorununa çare olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmalarda 6 tuzlama ve kar küreme aracı, 13 açık tuzlama kamyonu, 8 jcb, 2 iş makinası ve 75 personel görev yapıyor. (HT-EG-
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