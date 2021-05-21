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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ekipler, logarda mahsur kaldığını ihbar eden kadını bulmak için alarma geçti

Ekipler, logarda mahsur kaldığını ihbar eden kadını bulmak için alarma geçti

Ekiplerin arama çalışmaları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Gard Mahsur Kaldı Bild Su Kanalı Harekete Geç 


- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde logar kuyusuna düşerek mahsur kaldığını ihbar eden kadını bulmak için ekipler alarma geçti. Edinilen bilgilere göre, kendisini R.T. olarak tanıtan bir kadın 112'yi arayıp rögar kuyusuna düşüp su kanalında mahsur kaldığını söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerine yönelen ekipler, gelen ihbar doğrultusunda birçok noktada arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplere mahalle sakinleri de el feneri ile eşlik ediyor. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, ihbarda bulunan telefonun sinyallerinin ise kesildiği belirtildi. Çalışmalar devam ediyor.
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