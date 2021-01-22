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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ekipler, karla kapanan yolda hamile kadın için seferber oldu

Ekipler, karla kapanan yolda hamile kadın için seferber oldu

İş makinasının yol açma çalışmasından görüntü,

Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Hamile Kadın 

-Hamile kadına ulaşan sağlık ekiplerinden görüntü,
-Kadından görüntü,
-Kadının ambulansa alınmasından görüntü,
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada bulunan hamile kadın için seferber oldu. Yol yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hamile kadın ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Yaprak Tepe köyü Güzel mezrasında hamile Beyhan İden (24) rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açılan yoldan hamile kadına ulaşıldı. Hasta kadın daha sonra ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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