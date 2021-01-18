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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ekipler karda yolda kalan araçlar için seferber oldu

Ekipler karda yolda kalan araçlar için seferber oldu

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Karayolları Mahsur Kaldı İş Makinesi Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

- - Mahsur kalan araçların ilerlemesi
- - iş makinesinin yol açması
- - şarampole düşen iş makinesinden detay
- - kara saplanan iş makinesinin ekipler tarafından kurtarılmaya çalışması
- - iş makinesinin bulunduğu yerden çıkarılması
- - ekiplerin yol açma çalışmasından detay
- - Muş Karayolları 113. Şube Şefi Kutbettin Sayılgan Röp.

( MUŞ )- Muş-Kulp karayolunda, iş makinelerinin geçtiği yerlerde tüneller oluştu MUŞ

- Muş'ta etili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolunda mahsur kalan araçlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, Muş-Kulp kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar için seferber oldu. Bölgeye varan ekipler mahsur kalan araçlar için yol açarken, karayollarına ait kar püskürtme aracı ise kara saplandı. Kara saplanan iş makinesi, ekiplerin 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye kadar yükseldiği Muş-Kulp karayolunda, iş makinelerinin geçtiği yerlerde tüneller oluştu. Yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Muş Karayolları 113. Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aracın mahsur kaldığını ve araçlar için bölgeye geldiklerini söyledi.

Kara saplanan İş makinesinin bulunduğu yerden 4 saatlik çalışmayla çıkarıldığını ifade eden Sayılgan, “Bazı yerlerde tipiden dolayı kar kalınlığı 4-5 metreye ulaşmış durumda. Tipi de devam ediyor ve görüş mesafesi sıfır. Yol açma esnasında tipiden dolayı operatörümüz yolu görmediği için şarampole doğru kara saplandı. Araç biraz daha ilerleseydi şarampole giderdi. Tam uç noktada durmuş. Şu anda Muş-Kulp kara yolunu açmaktayız. İş makinemiz kara saplanmıştı, 4 saatlik çalışma sonucu iş makinesini kurtardık.” dedi.
(UU-)
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