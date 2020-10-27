Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Ekipler canla başla yangına müdahale ediyor

Ekipler canla başla yangına müdahale ediyor

İtfaiye aracından görüntü

Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

-Islanan yerlerden görüntü
-Yoldan görüntü
-Yanan bölgeden görüntü
-Ekiplerin müdahale etmesi
-Yanan bölgeden görüntü
-Ekiplerin dağlık bölgeye tırmanması
-Ekiplerden görüntü

( MERSİN ) -- Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor- Bölgede kısa süreli yağmur yağarken, ekipler tırmanarak çıktıkları dağlık bölgelerde yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede kısa süreli yağmur yağarken, ekipler tırmanarak çıktıkları dağlık bölgelerde yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor. Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın sürüyor. Akşam saatlerinde de devam eden yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlükleri ile çevre illerden gelen ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarında çıkan ikinci yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi'ndeki ilk yangın ise devam ediyor. Yangına akşam olması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, 100'ün üzerinde arazöz ve çok sayıda personel karadan müdahale ediliyor. Bölgede kısa süreli yağmur yağarken, ekipler tırmanarak çıktıkları dağlık bölgelerde yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor. (KRY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı