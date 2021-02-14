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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ekipler çalıştı, kar zahmet değil rahmet oldu

Ekipler çalıştı, kar zahmet değil rahmet oldu

EKİPLERDEN DETAYLAR

Ayder Karla Mücadele Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-ARAÇLARLARDAN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, görev başındaki kar timlerinin anında müdahalesiyle kar zahmet değil rahmet oldu. İlçe genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yer yer etkisini arttırırken Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde ana arterler başta olmak üzere yolları açık tutmak için kar mesaisini sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı ile mücadele için seferber olan kar timlerinin yanı sıra yaşlı, engelli, hasta ve sahipsiz sokak hayvanları içinde ilgili tüm birimler teyakkuza geçirildi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, karla mücadelede tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 1 kar küreme tuzlama kamyonu, 2 tam donanımlı grayder, 2'si kar küremeli 6 kepçe, 1 yükleme aracı ve 15 acil destek aracı ile ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.


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