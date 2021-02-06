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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ekipler bıçaklanan gence ulaşmak için seferber oldu

Ekipler bıçaklanan gence ulaşmak için seferber oldu

ekiplerin kapıyı kırmaya çalışmasından görüntüler

Polis Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden görüntüler
-Kapının kırılması ve Hamadi S.'ye ulaşılması
-Hamadi S.nin sedye ile ambulansa alınması
-ekiplerden görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri'de okulun içerisinde top oynarken bıçaklanan yabancı uyruklu genç tedavi altına alındı KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında top oynarken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu gence, okulun kapısı kilitli olunca sağlık ekipleri ulaşamadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapının kırılmasıyla bayılmak üzere olan gence ulaşan sağlık ekipleri, müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ticaret Meslek Lisesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Hamadi S. (15), top oynadıkları sırada tanımadığı biriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli şahıs, Hamadi S.'yi bacağından bıçakladı. Şüpheli şahıs kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Okulun önüne gelen sağlık ekipleri, yüksek duvarlar ve kapının kilitli olmasından dolayı Hamadi S.'ye ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu demir kapı kırıldı. Bayılmak üzere olan Hamadi S.'ye ulaşan ekipler, yaptıkları ile müdahalenin ardından şahsı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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