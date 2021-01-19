-Ağaçlardan görüntü

-Ağaçların kardan temizlenmesi

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( ADIYAMAN ) Ekipler ağaç dalları için seferber oldu- Üzerinde kar biriken ağaçlar tek tek temizlendi ADIYAMAN



- Park ve bahçelerde üzerinde kar birikintisi bulunan ağaçların zarar görmemesi için Adıyaman Belediyesi ekipleri seferber oldu. Gece saatlerinde Adıyaman merkezine ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla park ve bahçelerde bulunan bazı ağaçlar üzerinde kar birikintisi oluştu. Kar ağırlığına dayanamayarak eğilen ağaçları gören Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri üzerinde kar birikintisi bulunan ağaçların üstünü temizleyerek kırılmalarını önledi. Bütün ağaçları tek tek kardan temizleyen ekipler, belediye olarak ağaçlara büyük önem verdiklerini söyledi.



Kar yağışından hemen sonra çalışmalar başladıklarını dile getiren belediye çalışanlarından Abuzer Ürkmez, “Kar sirkelemesi yapıyoruz, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız ile birlikte. Ufak dalların kırılmaması amacıyla sirkeleme yapıyoruz. Ufak dallar büyük dallara göre daha narin. Dalların kırılmasını önlemek amacıyla çarşı merkezinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak sirkeleme yapıyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan belediye çalışanlarından Süleyman Kurtuluş, “Kar yağışı nedeniyle bu ufak ağaçların üzerindeki karları sıyırıyor kırılmaması için” diye konuştu.

(CK-SD-



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