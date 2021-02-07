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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ekip arabasını görenler kaçacak yer aradı

Ekip arabasını görenler kaçacak yer aradı

çocukların kaçışması

Polis Bild Kaçış Polis Ekipleri 

-polis ekipleri
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamakta ısrar edenler, polis arabasını görünce ise kaçacak yer aradı.Korona virüs vakalarının azaltılması için aylardır Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları yapılırken, ekiplerin ise denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde güzel havayı fırsat bilenler yine kendini sokağa attı. Polis ihbar üzerine ihbara koşarken, ekipleri görenler kaçacak delik aradı.Polis vatandaşları uyararak evlerine gitmeleri yönünde ikazda bulunurken, kaçanlar polis gittikten sonra yine kendi bildiklerini okudu. Özellikle İnegöl'de Toki, Akhisar, Alanyurt ve ilçenin ara sokaklarında kısıtlamalara uyulmadığı görüldü.

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