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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ekili alanlara dadanan domuzlar çiftçileri canından bezdirdi

Ekili alanlara dadanan domuzlar çiftçileri canından bezdirdi

domuzların zarar verdiği pancar tarlası

Irak 

-çiftçi Musa Kara'nın durumu anlatan röportajı
-çiftçi Hüsnü Savaş'ın röportajı
-çiftçi Halil Öğmen'in röportajı

( BURDUR -ÖZEL) BURDUR

- Burdur’un Gölhisar ilçesinde ekili alanlara musallat olan domuzlar çiftçiyi çaresiz bıraktı. Tarlasına 2 kez ektiği pancarların domuzlar tarafından talan edildiğini ifade eden Halil Öğmen, artık ürünlerin yetişmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.Gölhisar Gölü çevresinde bulunan arazilere dadanan domuz sürülerinin civardaki ekili alanlara girerek büyük çapta zarar verdi. Pancar tarlasının son durumunu göstererek tarlasına domuzların verdiği zararı gözler önüne seren Musa Kara (55), son zamanlarda çoğalan domuz sürülerinin Gölhisar ve civarındaki ekili alanlara zarar vermeye başladığını ve çiftçilerin bu domuz sürülerine karşı çaresiz kaldıklarını ifade etti.
Çiftçi Musa Kara domuzlara karşı her türlü önlemi aldıklarını, en sonunda pancar tarlasının çevresini elektrikli çit ile kapattığını ama bu sistemin 2 bin TL’ye mal olduğunu her tarlaya 2 bin liralık çit germeye güçlerinin yetmediğini söyleyerek çaresizliğini dile getirdi. İki kez ektiği tarlasının domuzlar tarafından talan edildiğini ifade eden Halil Öğmen (53) ise domuzların talan ettiği pancar tarlasını üçüncü kez ektiğini, bu zaman diliminden sonra bu ürünün yetişmesinin artık imkânsız olduğunu dile getirdi.
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