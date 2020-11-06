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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ek iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 8 gözaltı -MERSİN

Ek iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 8 gözaltı -MERSİN

- Mersin Emniyet Müdürlüğü tabelası - Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Mersin 'de ek iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 8 gözaltıMERSİN (AA) - Mersin 'de, ev kadınlarından "ek iş ayarlama" vaadiyle para alıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı.Sosyal medyada gördüğü "hediyelik sabun paketleme" işine başvuran S.D, kendisinden istenen 550 lirayı gönderdiği ilan sahiplerine ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilanlarla ilgili 16 şüphelinin kimliğini tespit etti.Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden B.S, E.Ç, S.Ç, K.S.Ç, A.Y, A.G, O.A. ve A.A. gözaltına alındı.Adreslerde ele geçirilen dijital materyallerde, şüphelilerin benzer yöntemle 19 ilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.Farklı kentlerde oldukları tespit edilen diğer 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis Akalan Dolandırıcılık 

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