Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu: “Polis değil, yedi ceddin gelse alamaz elimden”

Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu: “Polis değil, yedi ceddin gelse alamaz elimden”

Minibüsün durdurulması

Akalan Araç Kullanmak Öfkeli Sürücü Sokağa Çıkma Yasağı Ehliyetsiz Sürücü 

-Sürücünün ehliyetinin olmadığını söylemesi
-Gazeteciyi tehdit etmesi
-Araç sahibinin gelmesi
-Cezai işlem uygulanması
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde ehliyetsiz yakalanan sürücü, kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye tehditler savurdu.Olay, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Daldaban mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı kapsamında bölgede denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Faruk D. idaresindeki 41 VB 648 plakalı minibüs de durduruldu. Sürücünün sokağa çıkma izninin olduğu ancak 2019 yılında alkollü araç kullanmak sebebiyle ehliyetine el konulduğu belirlendi. Bunun üzerine ehliyetsiz sürücü araçtan indirilerek cezai işlem uygulandı. Bu sırada öfkeli sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciye tehditler savurdu. ‘Sen git tecavüzcüleri çek, beni çekme’ diyen sürücü, gazeteciyi kamerasını kırmakla tehdit edip, ‘Polis değil, 7 ceddin gelse alamaz elimden’ dedi.
Ekipler, sürücüden araç sahibini çağırmasını istedi. Bunun üzerine telefonuna sarılan ehliyetsiz sürücü, minibüsün sahibi olan kardeşini aradı. Bir süre sonra araç sahibi kardeşi denetimlerin yapıldığı yere geldi. Sürücü Faruk D.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz birine minibüsünü verdiği için 2 bin 761 lira olmak üzere iki kardeşe toplam 5 bin 234 lira ceza kesildi. Daha sonra minibüs araç sahibine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement