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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz ve ruhsatsız silah bulunduran sürücü bekçilerden kaçamadı

Ehliyetsiz ve ruhsatsız silah bulunduran sürücü bekçilerden kaçamadı

Yapılan denetimden görüntü

Güzergah Para Cezası Ruhsatsız Silah Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü 

-çevrilen araçtan görüntü
-ehliyetsiz sürücüden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Sürücü ve beraberindeki kadına 15 bin lira ceza kesildi DÜZCE

- Düzce’de uzun bir aranın ardından tekrar uygulanmaya koyulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında gece kartalları Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptığı esnada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alınarak 15 bin lira ceza kesildi. Korona virüs salgını sonrasında vakaların artışa geçmesi ile birlikte Düzce’de uzun bir aranın ardından tekrar başlatılan 56 saatlik kısıtlamada gece kartalları Atatürk Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında kısıtlama ihlali yapan kişilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile ceza işlem uygulandı. Ayrıca güzergah üzerinde yapılan kontrollerde bir araç sürücüsünün hem sokağa çıkma izninin olmadığı hem de ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsın üzerinde yapılan kontrollerde de ruhsatsız silah taşıdığı tespit edildi. Şahıs ve beraberindeki kadın gözaltına alındı. Araç sürücüsü ve yanındaki kadına ehliyetsiz araç kullanmak, Sokağa çıkma kısıtlamamasına uymamak, Ruhsatsız silah bulundurmak ve araç sahibine toplamda 15 bin 968 lira para cezası kesildi. Ehliyetsiz sürücü ve beraberindeki kadın gözaltına alınarak karakola götürüldü. (EB-ALI-
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