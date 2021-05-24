Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza yaptı : 2 yaralı

Ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza yaptı : 2 yaralı

Araçtan detay

İlk Müdahale Polis Jandarma Araç Kullanmak Trol 

-yoldan detay
-alkol şişesinden detay
-olay yerinden detay
-otomobili çıkartmaya çalışan vatandaşlardan detay

( KARABÜK )-Geri geri seyrederken tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı KARABÜK

- Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal eden ve alkollü bir şekilde araç kullanan sürücünün kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ferhat G. yönetimindeki 78 SK 836 plakalı Tofaş marka otomobil, karayolunda geri geri seyrederken kontrolden çıkarak tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Ferhat M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alındıktan sonra alkol testi yapılan sürücü Ferhat G. 261, yanındaki arkadaşı ise 152 promil alkollü çıktı. Ehliyetsiz sürücüye alkolü araç kullanmaktan ceza kesilirken, öte yandan yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement