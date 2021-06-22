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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ehliyetsiz traktör sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Ehliyetsiz traktör sürücüsü elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Traktör ile elektrikli bisikletin çarpışmasıyla meydana gelen kaza detay görüntü

Polis Karahisar Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri 

-Elektrikli bisiklet sürücüsü E. D.’nin kazada üzüntülü anları detay görüntü
-Trafik polislerinin kaza yerinde inceleme anları detay görüntü
-Traktör ile elektrikli bisikletin çarpıştığı yerde elektrikli bisikletin traktörün altında kaldığı yer detaylı görüntü

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktörün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ölümden döndü. Kadın sürücünün yaralanmasına neden olan traktör sürücüsünün ise ehliyetinin olmadığı öne sürüldü. Kaza, Şuhut Yeni Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altıgöz Köprüsü istikametinden ilçe merkezine doğru gelen Hüseyin D., (17) idaresindeki 03 L 4886 plakalı traktör E.D., isimli kadının kullandığı tescilsiz elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın araçtan düşerken, elektrikli bisiklet ise traktörün ön lastiklerinin altında kaldı. Çevredekiler haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, traktör sürücüsünün 17 yaşında olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Kazanın etkisi ile şoka giren ve bir süre konuşmayan E.D.’yi çevredeki esnaflar sakinleştirmeye çalıştı. Bacağında ağrılar olan E.D., ilk başta ambulans teklifini reddederken sonrasında ise polis ekiplerinin ısrarı ile ekip aracına binerek Şuhut Devlet Hastanesi’ne gitti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (RD-GC)
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