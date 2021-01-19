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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Olay yeri doktorun müdahalesi

( BURSA ) - BURSA

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Ehliyetsiz Sürücü Yaralı Kadın 


- Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın başından yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan başhekim yaptı. İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı kadına ilk müdahaleyi Devlet Hastanesi Başhekimi yaptı. Kaza saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emine Sargın'a (52) karşı yönden gelen 16 ZU 144 plakalı kamyonetin sürücüsü Hayri Uğur (17) çarptı. Kazada yola savrulan Sargın, başından yaralandı. Kaza yerine 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aybars Alemdaroğlu yaptı. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Hayri Uğur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. (AK-MŞ)
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