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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı

-kaza yeri

Polis Hastane Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

--araçlardan detay
--ekiplerden detay

( ELAZIĞ ) - Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı:2 yaralı ELAZIĞ

- Elazığ’da ehliyetsiz sürücü ters yöne girerek 2 otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 160. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü M.T. idaresindeki 52 DL 699 plakalı otomobil, ters yöne girerek 55 ABD 885 plakalı ve 23 FF 083 plakalı otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. (CK-
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