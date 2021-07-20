Ehliyetsiz sürücü ters dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı

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( EDİRNE )- Ters dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı EDİRNE



- Edirne’de karşı yönden gelen araca çarpan otomobil ters döndü, sürücünün burnu bile kanamadan çıktı. M.Ç. idaresindeki Passat markalı 22 AB 933 otomobil, Kazimihal Köprüsü mevkiinde ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü E.B.K’nin kullandığı Citron markalı 22 AAD 051 plakalı otomobil ile çarpıştı. Edinilen bilgiye göre Kaza, E.B.K idaresindeki otomobil karşı yönden gelen araca çarptıktan sonra savrularak ters döndü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ve yanındaki şahıs yara almadan kurtuldu. Karşı yönden gelen araçta ise bulunan 2 kişi kazayı ara almadan atlattı. Ehliyetsiz sürücü, bir süre sonra haber verilmesi üzerine olay yerine babası gelerek kaza geçiren oğlunu teselli etti. Kaza yapan otomobiller olay yerine çağrılan çekiciler ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

