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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu; 2 yaralı

-Kaza yerinden genel görüntü

Bild Ehliyetsiz Sürücü Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

--Aydın görüntü klasörüne geçildi.

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, 15.30 sıralarında Hülya Koçyiğit caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.E. (17) yönetimindeki 09 AES 438 plakalı Peugeot otomobili ile seyir halinde ilerlerken Gazibeğendi önünde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarpıp şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla sürücü M.Ö.E. ve arkadaşı H.G. (16) Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşları küçük olan çocuklar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (EK-OD-Y)
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