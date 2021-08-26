Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı

Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı

polisle diyaloğu

( BURSA ) BURSA

Polis Kamera Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan aracın ehliyetsiz sürücüsü, polise yalvardı. O anlar kameraya yansıdı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde şüphelendikleri 16 PS 680 plakalı kamyoneti durdurdular. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin olmadığı, aracın muayenesini ve farlarının yanmadığı tespit edildi. Muayenesi olmayan sürücüye 652 TL, araç farlarının yanmamasından 144 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi. Cezai işlem uygulanan sürücü Doğuş E.(28), polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay öncede kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek yalvardı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı