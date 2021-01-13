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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü otomobili ile cenazeye gitmeye kalkıştı, polislere yakalandı

Ehliyetsiz sürücü otomobili ile cenazeye gitmeye kalkıştı, polislere yakalandı

Sürücünün durdurulmasından detay

Para Cezası Akalan Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

-sürücünün polisle diyaloğu
-polisin nasihatte bulunması
-sürücünün ehliyetsiz yola devam etmek istemesi
-sürücüye ceza kesilmesi
-otomobilin ayrılması

( KARABÜK )- Cenaze için yola çıktığını iddia eden ehliyetsiz sürücü : “Beni salın ne olur, gideyim” KARABÜK

- İstanbul’a vefat eden dayısının cenazesine gittiğini iddia eden ve ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Karabük’te yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalarını sürdürüyor. Hakan D. yönetimindeki 37 HH 033 plakalı otomobil Kastamonu-Karabük karayolu uygulama noktasında bekleyen polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı’nda önü kesilen araç polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücünün seyahat izin belgesinin de bulunmadığı öğrenildi. Kastamonu ilinden İstanbul’a vefat eden dayısının cenazesine gittiğini iddia eden sürücü ehliyetsiz yoluna devam etmek isteyince, polis dakikalarca nasihatte bulundu. Sürücü Hakan D.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamak suçlarından 6 bin TL civarında idari para cezası kesilirken, otomobil, ehliyeti olan başka bir şahsa teslim edildi. Öte yandan ehliyetsiz sürücü terminale giderek yoluna otobüs ile devam etti.
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