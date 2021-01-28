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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

olay yeri detaylar

Kız Arkadaş Otobüs Durağı Ehliyetsiz Sürücü Sağlık Ekipleri Kontrol Noktası 

-sarı kazaklı 16 yaşındaki genç
-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisin kontrol noktasından kaçması üzerine başlayan kovalamacada caddeyi savaş alanına çevirdi. Araç otobüs durağına çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre polis, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki kontrol noktasında, 34 DF 9572 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün durmaması üzerine polisle kovalamaca yaşandı. Kalkım Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce orta refüje, ardından ardında ise park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra otobüs durağına dalarak durdu. Kazada, araç sürücüsünün 16 yaşındaki A.D. olduğu tespit edilirken, yanında kız arkadaşının olduğu tahmin edilen B.E. ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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