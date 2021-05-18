Ehliyetsiz sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı yakalanınca “eve yetişiyordum” dedi

-Sürücünün gazeteciye reklam edecek şeklinde bağırmasından görüntü

-Arabanın çekilmesinden görüntü

-Arabanın çekilmesine tepki veren sürücüden görüntü

-Sürücünün beklemesinden görüntü

-Otomobilin çekici ile götürülmesinden görüntü



( DENİZLİ )- Sokağa çıkma kısıtlamasında polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı- Ehliyetsiz sürücüden gazeteciye tepki; “Sen ne çekiyorsun, beni reklam edecek” DENİZLİ



- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanan ve uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin yakalaması üzerine ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasında 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü olay anını kayda alan gazeteciye ve görev başındaki polislere bağırarak tepki gösterdi. Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirilen polis ekipleri Murat B. idaresindeki 20 FK 215 plakalı Tofaş marka otomobilin tehlikeli araç kullandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde uygulama yaptığı esnada belirtilen otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Tehlikeli araç kullanarak ve kırmızı ışık ihlaliyle, drift yaparak kaçmaya başlayan sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Turan Güneş Caddesinde park halinde bulunan 09 PE 781 plakalı Renault marka otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü aracıyla tekrar kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Sürücü Murat B’nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücü Murat B’nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulaması yapıldığı esnada polislerden kaçmadığını iddia ederek, “eve yetişiyordum, evden bekleyenler var arabasız nasıl gideceğim” şeklinde tepkiler vermesi ise şaşırttı. “Sen ne çekiyorsun, beni reklam edecek” Bu esnada olayı kayıt altına alan gazeteciye bağıran Murat B; “Sen ne çekiyorsun, hop, birde beni reklam edecek, çekmesin” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri ise sürücüyü engelleyerek; “Gazeteci, onun görevi o” dedi.

Sürücüye 15 bin TL idari para cezası uygulandı Sürücü Murat B.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve drift yaparak kaçmaktan dolayı 11 bin 850 TL olmak üzere toplamda 15 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza sonrasında otomobil, çekici ile otoparka götürüleceği sırada tekrardan sinirlenen sürücü polis ekiplerine; “Arabayı niye bağlıyorsunuz, ne var” şeklinde tepki verdi. (SY-MB-

