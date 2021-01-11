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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı, önce araca sonra yayalara çarptı

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı, önce araca sonra yayalara çarptı

-Araçlardan detay

Akalan Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Dur İhtarı Direksiyon 

--Ehliyetsiz genç ve yanındaki arkadaşından detay
--Yaralılardan detay
--Olay yerinden detay

( SİVAS ) SİVAS

- ivas’ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce otomobile ardından kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. 4 kişinin yaralandığı olayda sürücü kısa sürede yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. B.A. (16) idaresindeki 34 BTH 340 plakalı Chevrolet marka otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacada polisten kaçan B.A. cadde üzerinde seyir halindeki M.Ş. idaresindeki 58 AH 354 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden B.A. otomobiliyle kaldırıma çıkarak D.A., A.Y., S.T. ve M.S. isimli yayalara çarptı. Dört yayanın yaralandığı olayda sürücü B.A. durmayarak kaçmaya devam etti. Sürücü B.A. ve araç içerisindeki arkadaşı B.S.(17) olay yerine yakın bir yerde kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücü B.A.’nın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Yaralanan dört vatandaş olay yerine çağrılan ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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