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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ehliyetsiz makas atan iki sürücü cezasız kalmadı

Ehliyetsiz makas atan iki sürücü cezasız kalmadı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Para Cezası Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Bursa’nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi'nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye cezai işlem uyguladı. Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Mudanya Caddesi üzerinde 34 UDD 74 ve 16 NSY 09 plakalı iki araç makas atarak yarıştı. İşçi servislerinin ve şehir merkezine seyahat eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı caddede trafiği tehlikeye sokarak yarışan araçlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri iki araç sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakalamayı başardı. 34 UDD 74 R.A.'ya plakalı araç sürücüsüne Kanunun 46/2G maddesi gereği para cezası uygulanmasının yanı sıra daha önce aday sürücü iken sürücü belgesi alkol etkisinde araç kullanmaktan dolayı iptal edildiği için aynı Kanunun 36/3a(Ehliyetsiz araç kullanmak) maddesinden de cezai işlem uygulanırken, 16 NSY 09 plakalı araç sürücüsüne ise C.V.'ye Karayolları Trafik Kanununun 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, makas atmak) maddesi gereği para cezası uygulandı.
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