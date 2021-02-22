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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz alkollü sürücü trafikten men ve plakasız araçla kaçarken yakalandı

Ehliyetsiz alkollü sürücü trafikten men ve plakasız araçla kaçarken yakalandı

Olay yerinden görüntü

Alkollü Sürücü Koronavirüs Para Cezası Araç Kullanmak Dur İhtarı 

-Aracın görüntüsü
-Alkollü sürücü ve arkadaşının görüntüsü
-Polisin aracı araması
-Polisin inceleme görüntüsü
-Polisin sürücü ve arkadaşı ile görüşmesi
-Ceza kesilmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan plakasın aracın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobilin trafikten çekme belgeli, sürücünün ise hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu ortaya çıktı. Aksaray’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 21.00’den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında E-90 Karayolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, plakasız seyreden otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayarak kaçması sonucu polis ve araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada araç sürücü yanındaki arkadaşı ile birlikte kısa sürede yakalandı. Plakası olmayan aracın sorgulamasını yapan trafik ekipleri aracın trafikten çekme belgeli ve trafikten men olduğunu tespit etti. Ardından sürücü Salih K.’yı (19) ehliyet ve alkol kontrolünden geçiren trafik ekipleri sürücünün 94 promil alkollü olduğunu, ehliyetinin ise olmadığını belirledi. Sürücü ve arkadaşına 10 bin 338 TL para cezası uygulandı Yapılan inceleme ve araştırmanın ardından trafik polisleri sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 340 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 7 bin 188 TL para cezası uyguladı. Trafikten çekme belgeli otomobil çekici ile otoparka çektirilirken, sürücünün yanındaki arkadaşı Mücahit A. (21)’e ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
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