Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, 3 çocuk annesini hayattan kopardı

-acılı eşten detay

-Cenazenin alınması

-Cenazenin götürülüşü

-Fotoğraf



( ANTALYA )- Serada çalışmaya giden anne, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti ANTALYA



- Antalya’da daha önce ehliyetine el konulan alkollü sürücünün kullandığı araç, serada çalışmak için yol kenarında yürüyen 3 çocuk annesine çarptı. Kazada anne, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise gözaltına alındı. Kaza dün akşam 18.195 sıralarında Aksu İlçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. İ. (40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, o sıra yolun karşısında yaya olarak seraya çalışmaya giden Resmiye Engel’a (34) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Resmiye Engel olay yerinde yaşamını yitirirken, takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M. İ. de yaralandı. Kaza sonrası, sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Resmiye Engel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze alınacağı sırada acılı eşin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Sürücü M. İ.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (SM-

