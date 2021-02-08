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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı

Ehliyet isteyen polise bayılma numarası yaptı

Motosikletten detaylar

Polis Polis Ekipleri Irak Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Sürücünün yerde yatma detayları
-Sağlık görevlilerin müdahalesi
-Ambulansa alınması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle ters yönden gelen ve polis ekiplerince durdurularak ehliyeti istenen sürücü, kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı. Tarihi Maraş Kalesi çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, Abdullah. B'nin kullandığı ve ters istikametten seyrettiği motosikleti durdurdu.Durdurulan ve ehliyeti istenen motosiklet sürücüsü bir anda kendisini yere bıraktı.Polis ekiplerince 112 sağlık görevlileri çağrılarak sürücüye müdahale edildi. Yapılan kontrolde sürücünün herhangi bir hastalığının olmadığı ve baygınlık numarası yaptığı ortaya çıktı. Sürücüye ise cezai işlem uygulandı.
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