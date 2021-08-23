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- Eğriboz’da yangın yeniden başladı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Eğriboz’da yangın yeniden başladı

- Eğriboz’da yangın yeniden başladı

Bölgeden yükselen dumanlar

( ATİNA ) ATİNA

Sahil Kasabası Yangın Nani Şiddetli Rüzgar Yükselen 


- Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda bulunan bir kasabada dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda (Evia) Ağustos ayının başında çıkan yangında yaklaşık 190 bin hektar alan yanmıştı. Adanın güneyinde bulunan Karystos adlı sahil kasabasında dün yeniden yangın çıktı. Adada bulunan 3 köy tahliye edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, yangınla mücadelenin zorlaştığını ifade eden yetkililer, köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı.
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