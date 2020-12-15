Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
EGM’den KADES paylaşımı

EGM’den KADES paylaşımı

EGM sosyal medya hesabından yapığı KADES paylaşımı

( ANKARA ) - EGM’den KADES paylaşımı ANKARA

Sosyal Medya Lyon 


- Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından KADES’in (Kadın Acil Destek Uygulaması) mobil platformlarda 1 milyon indirilme sayısına ulaştığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2018 tarihinde yayınladığı KADES uygulaması kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara acil müdahale uygulaması olarak sunulmuştu. 1 milyon indirme sayısı ile ilk hedeflerine ulaştığını belirten EGM,”Nerede olursan ol şiddete karşı KADES’le bize sadece bir tuş mesafedesin” ifadelerini kullandı. (MC-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement