EGM’den Emine Erdoğan’a teşekkür



- Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki atıklardan geri dönüştürülerek üretilen hayvan kulübelerinin, sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva olduğunu belirterek kulübeleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerine teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Sosyal medya hesabı üzerinden kulübelerdeki sevimli hayvanların videosunu yayınlayan EGM, konuya ilişkin paylaştığı gönderide, Külliye’deki atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisimize teslim edilen kulübeler, sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva oldu. Şükranlarımızla” ifadelerine yer verdi.



loading...