Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
EGM, 8 ilde eş zamanlı “Sahil Rüzgarı” Operasyonu başlattı

EGM, 8 ilde eş zamanlı “Sahil Rüzgarı” Operasyonu başlattı

Operasyonlardan görüntü

Turizm Sezonu Yabancı Turist Tefecilik Suç Örgütü Avcılık 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 8 ilde eş zamanlı “Sahil Rüzgarı” Operasyonu başlattı. EGM'den yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının, haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu vurgulanarak bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu vurgulandı. Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı” kod adlı operasyon başlatıldığı kaydedildi. 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde, Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere, yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21 Mayıs 2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement