Eğlenmek için geldiği evde genç kızın katili oldu

-- Olay yerinden görüntüler

-- Ekiplerden görüntüler

-- Polisin ikametteki çalışmasından görüntüler

-- Genç kızın cesedinin evden çıkarılması

-- Cesedin cenaze aracına konması

-- Detaylar



( KAYSERİ -ÖZEL-FOTOĞRAF EKLENDİ)- 16 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü KAYSERİ



- Kayseri'nin İncesu İlçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

