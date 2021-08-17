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Eğlenmek için geldiği evde genç kızı öldüren şahıs tutuklandı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Eğlenmek için geldiği evde genç kızı öldüren şahıs tutuklandı

Eğlenmek için geldiği evde genç kızı öldüren şahıs tutuklandı

- Şahısların adliyeden çıkarılışı

Genç Kız Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-- Detaylar
-- Fotoğraf

( KAYSERİ )- Öldürdüğü kızı tanımıyormuş KAYSERİ

- Kayseri'nin İncesu İlçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldüren şahıs, ve arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle İ.T.'yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan B.A. ve arkadaşı O.Ç. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A.'nın ifadesinde İ.T.'yi tanımadığını, tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. (AG-
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