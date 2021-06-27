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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Fişeklerin düşmesi

Ormana Ormanlı Cep Telefonu Havai Fişek Orman Yangını 

-Orman yanması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Fotoğraflar

( İSTANBUL )- Havai fişekler ormana düştü, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü İSTANBUL

- Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde eğlenmek için atılan havai fişek ormanı yaktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, dün saat 21.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence amaçlı bilinçsizce havai fişek atan bir grup ormanın yanmasına neden oldu. Fişeklerin düştüğü orman alev alınca çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Bilinçsizce atılan fişeklerin ormanlık alana düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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