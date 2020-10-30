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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Eğlenerek öğreniyorlar

Eğlenerek öğreniyorlar

Öğrencilere Hacivat Karagöz oyunu

El Temizliği Afet Bölgesi Sosyal Yardım Öğrenciler Tiyatro Oyunu 

-Sınıftan detaylar
-Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz'ın açıklaması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilkokul öğrencilerine Hacıvat ve Karagöz kostümlü ağabeyleri tarafından Türk Kızılay anlatıldıTürk Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından, eğlendiren ve eğiten bir etkinlik ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine Kızılay anlatıldı. 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Hacivat ve Karagöz kostümleri ile sınıfa giren gençler, öğrencilere Kızılay'ı anlattı. Bilgilendirici broşürlerin verildiği çocuklara maske ve dezenfektan da hediye edildi.Etkinlik ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, "Ülkemizin ve insanlığın zor günlerden geçtiği şu günlerde 152 yıllık merhamet çınarı olan Türk Kızılay, yardımlaşmanın, dayanışmanın, fedakarlığın ve vefanın simgesi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Başkan Korkmaz, "2020 yılının başında yaşadığımız deprem sürecinde afet bölgesinde Türk Kızılay insanlarımızın barınma, ısınma, yiyecek, giyecek ihtiyacını karşılamıştır. Akabinde yaşadığımız Covid 19 pandemisiyle mücadele kapsamında Türk Kızılay uzaktan eğitime destek ile öğrencilerimizin yanında, sosyal yardımlaşma ile ihtiyaç sahiplerinin yanında, immün plazma tedavisine verdiği destek ile hastaların yanında olmuştur. Bu gün burada Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi olarak 29 -Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Kutlanan Türk Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında okullarda çocuklarımıza dezenfektan dağıtarak pandemi sürecinde el temizliği ve el hijyeniğine vurgu yapmak istedik. Hacivat ve Karagöz karakterleriyle ile de Kızılaycılık ruhunu çocuklara aşılamak, gönüllük yardımlaşma ve sorumluluk bilinci oluşturmak için okullardayız. Yardımlaşma, dayanışma, vefa ve fedakarlık gibi insani değerleri yaşatmak için iyilik yolcuları ile birlikte iyiliği bereketlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Daha sonra Hacivat ve Karagöz tiyatro oyununun sergilendiği etkinlikte çocuklara Türk Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetler detaylı bir şekilde anlatıldı
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