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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını

Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını

Ekiplerden görüntü

Milat Para Cezası Eğlence Merkezi 

-gazinoya çevrilen yerden görüntü
-içeriden farklı açılarda detay

( UŞAK )- 20 kişiye 72 bin 849 TL para cezası kesildi UŞAK

- Uşak’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence merkezine çevrilen müştemilata baskın düzenledi.
Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 20 şahsa 72 bin 849 TL para cezası kesildi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık Köy’de bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda müştemilata operasyon düzenleyen ekipler müştemilatın gazinoya çevrildiğini gördü. İçeride bulunan 20 vatandaşa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.
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