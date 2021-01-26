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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Eğlence merkezine baskın: 11 kişiye 34 bin TL para cezası

Eğlence merkezine baskın: 11 kişiye 34 bin TL para cezası

içerde masalardaki müşteriler

Polis Para Cezası Akalan Eğlence Merkezi Harekete Geç 

-polisin kimlikleri istemesi
-müşterilerden görüntüler
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bir eğlence merkezine yapılan baskında 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 34 bin 650 TL idare para cezası uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Sedir Mahallesinde bölgesindeki bir eğlence merkezine baskın yaptı. İçeriye giren ekipler aralarında kadınların da bulunduğu 11 kişi tespit etti. Polisi karşılarında görünce şaşkına dönen müşterilerin kimlik bilgileri alınıp GBT sorguları yapıldı. Mekan sahibi V.D. hakkında işlem yapılırken eğlence merkezi mühürlendi. İçerde bulunan 11 müşteriye ise kişi başı 3 bin 150 Tl olmak üzere toplamda 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. (EA-
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