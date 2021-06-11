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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza

Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza

İş yerinden detaylar

Para Cezası Eğlence Mekanı Bild Zabıta Trol 

-İçeride bulunanlardan detaylar
-Detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eğlence mekanında yapılan denetimde kısıtlama saatlerinde bir işyerinde bulunan 16 şahsa 55 bin 360 TL ceza kesildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Malkara ilçesinde Covid-19 ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Denetiminde bir işyerinin faaliyet gösterdiği belirlendi. İşyerinde yapılan kontrollerde içeride bulunan 16 kişiye 55 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.İşyerinde çalışan 3 şahsın kimlik bildirimlerinin bulunmadığı, işletmenin canlı müzik ruhsatının olmadığı anlaşılarak gerekli tutanak tutuldu. Daha sonra mühürleme işlemleri için zabıta ekiplerine haber verildi.

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